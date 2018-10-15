/ Автобус с хоккеистами из Магнитогорска обстреляли в Сибае

Выстрелы были сделаны из пневматического оружия.

Инцидент случился в воскресенье, 14 октября, около 23:00. Матч проходил на стадионе «Ирандык», где встречались «Стальные топоры» из Магнитогорска и «Альянс» из Сибая. Встреча закончилась со счетом 9:1 в пользу магнитогорских хоккеистов.

После окончания матча, когда игроки «Стальных Топоров» сели в автобус, он был обстрелян неизвестными. Предположительно, выстрелы были сделаны из пневматического оружия.

В результате выстрела, произведенного неустановленным лицом предположительно из мелкокалиберного оружия, пострадало одно из стекол автобуса, оказавшееся простреленным насквозь. По счастливой случайности обошлось без пострадавших. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе федерации хоккея Магнитогорска.

Сообщается, что ущерб от обстрела составил 59 тысяч рублей. Федерация хоккея Магнитогорска утверждает, что это уже не первый инцидент, произошедший в Сибае с любительскими командами. Ранее после матча с участием команды «Горняк» были нанесены повреждения бригаде арбитров. Сейчас ведется расследование дела.