/ Командное «серебро» привезли дзюдоисты Челябинской области из Тюмени

Международный турнир стал плацдармом для главного старта года.

Южноуральские дзюдоисты вошли в тройку лучших на международном турнире в Тюмени. Спортсмены взяли командное второе место на престижных юношеских соревнованиях, одолев представителей Красноярска, Казахстана и Японии. Не покорились дзюдоистам только спортсмены из Самары. Однако команда показала, что готова к основному соревнованию 2018 года.

Команда сплотилась и показала уровень Челябинской области. А он сейчас находится на хорошей высоте! Этот турнир стал генеральной репетицией перед основным стартом года — первенством России. Поздравляю медалистов этого турнира, а также их наставников. Отмечу, что все южноуральские спортсмены представляют Центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области. — сообщил старший тренер юношеской сборной области, мастер спорта России международного класса Сергей Лепихин.

В «серебряную» сборную Челябинской области вошли 15 дзюдоистов. Они добыли шесть медалей.

Золото: Данил Исмагилов, Виктория Лихачева;

Серебро: Григорий Швецов, Илья Юдин;

Бронза: Игорь Бируля, Рузван Магомадов.

Всего же в соревнованиях участвовали больше 600 человек, в том числе из Азербайджана, Таджикистана, Беларуси, Австрии, Чехии, Словакии, Франции, ЮАР, Гонконга, Монголии, Южной Кореи.