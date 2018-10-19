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Золотоносная южноуральская команда по фитнес-аэробике снова заняла первое место

Спортсменки покорили мировое первенство.
сегодня в 16:11
  |  Спорт
Мастера фитнес-аэробики из Челябинска, команда «Секрет», снова завоевали «золото» соревнований. На этот раз спортсменки показали «класс» в голландском городе Лейден. Там проходило первенство мира по этому виду спорта, и челябинки от 11 до 13 лет стали лучшими в номинации «степ-аэробика».

Хочу поздравить всю команду и их тренера. Они большие молодцы! На протяжении всего сезона они упорно тренировались, готовились к важным стартам и их труды не прошли даром. Практически во всех соревнованиях, в которых участвовала эта команда, она неизменно оказывалась в призах. — сообщила президент Федерации спортивной аэробики Челябинской области Ирина Игнатова.

Команда «Секрет» уже занимала первое место в первенстве мира в прошлом году. Спортсменки также покорили Чемпионат Европы, проходивший в Карловых Варах.

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