/ Золотоносная южноуральская команда по фитнес-аэробике снова заняла первое место

Спортсменки покорили мировое первенство.

Мастера фитнес-аэробики из Челябинска, команда «Секрет», снова завоевали «золото» соревнований. На этот раз спортсменки показали «класс» в голландском городе Лейден. Там проходило первенство мира по этому виду спорта, и челябинки от 11 до 13 лет стали лучшими в номинации «степ-аэробика».

Хочу поздравить всю команду и их тренера. Они большие молодцы! На протяжении всего сезона они упорно тренировались, готовились к важным стартам и их труды не прошли даром. Практически во всех соревнованиях, в которых участвовала эта команда, она неизменно оказывалась в призах. — сообщила президент Федерации спортивной аэробики Челябинской области Ирина Игнатова.

Команда «Секрет» уже занимала первое место в первенстве мира в прошлом году. Спортсменки также покорили Чемпионат Европы, проходивший в Карловых Варах.