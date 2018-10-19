/ Золотоносная южноуральская команда по фитнес-аэробике снова заняла первое место

Хочу поздравить всю команду и их тренера. Они большие молодцы! На протяжении всего сезона они упорно тренировались, готовились к важным стартам и их труды не прошли даром. Практически во всех соревнованиях, в которых участвовала эта команда, она неизменно оказывалась в призах. — сообщила президент Федерации спортивной аэробики Челябинской области Ирина Игнатова.
Команда «Секрет» уже занимала первое место в первенстве мира в прошлом году. Спортсменки также покорили Чемпионат Европы, проходивший в Карловых Варах.