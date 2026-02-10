Челябинск примет первый всероссийский фестиваль по игре в падел

В нем на одной площадке сразятся в турнире как профессионалы, так и начинающие игроки

В Челябинске впервые проведут всероссийский фестиваль по игре в падел — динамично развивающийся ракеточный вид спорта. На одном корте смогут сразиться как профессионалы, так и начинающие игроки. В рамках турнира состоится показательный матч с участием звезд российского падела, сообщают организаторы мероприятия.

Фестиваль задуман как гибридный проект, где спорт тесно переплетается с бизнес-коммуникациями и развлечениями. Организаторы уверяют, что подготовили программу, которая будет интересна как опытным игрокам, так и тем, кто только хочет познакомиться с паделом.

Спортивная программа фестиваля состоит из турниров для игроков разной категории мастерства. Кроме того, пройдут матчи между корпоративными командами, а также мастер-классы тренеров и инструкторов для новичков. Состоится и показательный матч (Show Match) с участием звезд российского падела — игроков из Москвы и Екатеринбурга.

После дневных игр фестиваль сменит спортивный формат на светский. Участников и гостей ждет закрытая вечеринка с DJ-сетом, фуршетом и живым общением. На территории также будут работать партнерские зоны с активностями. Общий призовой фонд турнира составит 300 000 рублей.

«Падел — это не просто спорт, это новая философия социального взаимодействия, где легкость, азарт и общение стоят в одном ряду со спортивным результатом. Наш фестиваль создан, чтобы показать челябинцам весь спектр возможностей этой удивительной игры — от первого удара по мячу до профессиональных высот», — говорит один из организаторов фестиваля, руководитель региональной федерации падела Алексей Плачков.

Падел является одним из самых бурно развивающихся в России видов спорта, он объединяет более 40 000 игроков по всей стране. Регистрация на участие в турнире уже открыта на сайте организаторов. Пройдет фестиваль с 28 февраля по 1 марта на корте Padel Space в челябинском СК «Арена». Ранее корреспондент ИА «Первое областное» посетил открытие этой спортплощадки и рассказал об этом виде спорта.