Челябинцы занимаются паделом, хоббихорсингом и шахбоксом

У горожан растет интерес к необычным направлениям

Падел-теннис, хоббихорсинг и шахбокс — если вам все эти три слова незнакомы, рассказываем. Это новые виды спорта, которыми занимаются челябинцы нынешним летом. О том, что у горожан растет интерес к нестандартным направлениям, ИА «Первое областное» рассказали в «Авито».

Падел-теннис – это гибрид большого тенниса и сквоша. Играть в него проще, чем кажется, благодаря возможности отбивать мяч от стенок корта. Любителям чего-то более экзотического предлагается хоббихорсинг. Этот вид спорта, где роль коня исполняет мягкая голова на палке. Ранее ИА «Первое областное» подробно об этом рассказывало.



Наконец, для ценителей интеллектуальных поединков и физической активности идеально подходит шахбокс. Этот необычный микс стратегии и спарринга предполагает чередование трехминутных партий в шахматы с раундами бокса.