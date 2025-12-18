В Челябинске проведут первый в регионе чемпионат по паделу

В парном ракеточном турнире выступят как любители, так и профессионалы

В ближайшие выходные, 20 и 21 декабря, в южноуральской столице проведут первый официальный чемпионат Челябинской области по паделу — ракеточной игре, похожей на теннис. В турнире смогут принять участие как любители, так и профессионалы этого вида спорта, сообщают организаторы соревнований.

Состязания по паделу пройдут в трех категориях — парных состязаниях среди мужчин и женщин, а также в смешанном разряде. Участникам предстоит сначала сразиться друг с другом на групповом этапе, после которого по олимпийской системе с выбыванием определятся победители и призеры соревнований.

Отметим, что падел стремительно набирает популярность во всем мире, на данный момент им занимается более 30 млн человек в 115 странах. Этим видом спорта увлеклись известные в прошлом теннисисты, а также представители других видов спорта, звезды мира кино и шоу-бизнеса. Среди них футболист Криштиану Роналду, теннисисит Рафаэль Надаль, пилот Формулы-1 Шарль Леклерк и другие.

В мае 2025 года в Челябинске была открыта первая в регионе специализированная площадка для игры в падел. Она появилась на базе спорткомплекса «Арена». На ее открытие прибыли известные в Екатеринбурге профессиональные падел-теннисисты. Наш корреспондент в репортаже рассказал, что из себя представляет этот ракеточный вид спорта.