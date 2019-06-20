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/ Сергей Гомоляко занял пост спортивного директора ХК «Сочи»

Сергей Гомоляко занял пост спортивного директора ХК «Сочи»

О назначении воспитанника челябинского хоккея объявили 20 июня.
сегодня в 13:08
  |  Хоккей

Челябинец Сергей Гомоляко, известный игровой и тренерской карьерой в «Тракторе» и «Металлурге», назначен спортивным директором хоккейного клуба «Сочи». О назначении объявили 20 июня.

Известный в прошлом хоккеист Сергей Гомоляко назначен спортивным директором хоккейного клуба «Сочи». — сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

Напомним, Сергей Гомоляко до 1995 года выступал за «Трактор» и даже был капитаном клуба, затем перешел в магнитогорский «Металлург», в составе которого стал обладателем Кубка России и двукратным чемпионом хоккейной Евролиги. Тренерскую карьеру Сергей Гомоляко начал в 2006 году, в 2011 он вошел в тренерский штаб «Металлурга», в 2014 году был назначен первым вице-президентом челябинского «Трактора».

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