«Серебро» чемпионата мира завоевал челябинский легкоатлет

Соревнования проходят в Катаре с 27 сентября по 6 октября.

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С 27 сентября по 6 октября в Катаре проходит чемпионат мира по легкой атлетике. Челябинец Василий Мизинов завоевал серебряную медаль в дистанции 20 километров. И это был дебютный чемпионат мира для южноуральца.

Мизинов, придя к финишу с результатом 1 час 26 минут 49 секунд, уступил лишь 15 секунд победителю соревнований японцу Томикадзу Яманиси.

Министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер поздравил Василия Мизинова, а также его тренера Елену Сайко с высоким достижением на мировом турнире.

«Завоеванная серебряная медаль на соревнованиях, в которых принимают участие сильнейшие легкоатлеты мира — это показатель высокого профессионализма и подготовки спортсмена! Вы провели огромную и кропотливую работу для того, чтобы добиться этого высокого результата. И еще раз подтвердили, что на Южном Урале спортивная ходьба продолжает успешно развиваться, являясь одним из ведущих центров подготовки квалифицированных кадров в сборные команды России», — написал Леонид Одер.

Отметим, что Мизинов в августе 2018 года завоевал «бронзу» на чемпионате Европы в Берлине, а в июле 2019 года спортсмен завоевал «золото» первенства Европы среди молодежи до 23 лет.