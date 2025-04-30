Челябинск примет Кубок России по спортивному бриджу

В карточной игре примут участие чемпионы страны, Европы и мира

В течение пяти дней, с 1 по 5 мая, в южноуральской столице соберутся сильнейшие представители спортивного бриджа. Здесь состоится Кубок России, который соберет титулованных атлетов — чемпионов страны, Европы и мира. Участники в интеллектуальной игре будут бороться за медали в парном разряде и командных состязаниях, сообщают организаторы турнира.

В 2024 году Челябинск уже принимал подобные соревнования, их высокий уровень организации способствовал тому, что Федерация спортивного бриджа России вновь доверила провести турнир южноуральской столице.

Как и ранее, программа соревнований включает в себя две дисциплины: парную игру и командный турнир. Кроме того, гостей ждут мастер-класс от титулованных спортсменов. Они расскажут всем об основных правилах бриджа, познакомят с этой интеллектуальной игрой.

«Бридж — наука, искусство, хобби и настоящий спорт, с рейтингом и регалиями. В Челябинске живет олимпийская чемпионка по этой игре Ирина Василькова, чемпионы России Александр Рискин и Анастасия Макарова», — отмечают в региональной Федерации спортивного бриджа.

Отметим, что спортивный бридж — единственная карточная игра, которая признана Международным олимпийским комитетом в качестве вида спорта. Кубок России в Челябинске состоится с 1 по 5 мая, мастер-класс запланирован на 4 мая.

Возрастное ограничение: 18+