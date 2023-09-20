В челябинской гостинице «Малахит» завершился Кубок Челябинской области по спортивному бриджу «Уральские самоцветы». Бриджисты со всей страны на протяжении трех дней боролись за медали турнира, сообщает региональный Минспорт.
Во время турнира для южноуральцев провели мастер-классы, где объяснили основные правила бриджа. Кроме того, все желающие смогли понаблюдать за настоящим турниром с чемпионами России и региональных чемпионатов. Спортивный бридж — это единственная карточная игра, которая признана Международным олимпийским комитетом.
«Название кубка — „Уральские самоцветы“ — было выбрано неслучайно. Наш край славен на весь мир своими минералами. Но и людей — самородков у нас немало! Сам праздник бриджа прошел в отеле под названием „Малахит“, а турниры в составе кубка назывались „Изумруд“ и „Рубин“. Призы и подарки всем участникам вручала сама Хозяйка Медной горы», — отметила директор региональной федерации спортивного бриджа Анна Майорова.
Добавим, что в Челябинске живет олимпийская чемпионка по бриджу Ирина Василькова, а также чемпионы России Александр Рискин и Анастасия Макарова. По словам спортсменов, бридж — это наука, искусство и настоящий спорт, с рейтингом и регалиями.
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