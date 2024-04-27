Дуракам здесь не место — в Челябинске стартовал Кубок России по спортивному бриджу

В интеллектуальной карточной игре выступают сильнейшие игроки страны

Более 200 спортсменов прибыли в Челябинск, чтобы сразиться на Кубке России по спортивному бриджу — карточной игре, которая официально признана в мире самостоятельным видом спорта. В течение пяти дней игроки из 10 регионов страны будут бороться за победу в парном и командном турнирах. Рассказываем, чем интересен турнир и почему в нем заявилось так много девушек, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Спортивный бридж — одна из самых популярных интеллектуальных игр в мире. И единственная из карточных игр, признанная Международным олимпийским комитетом в качестве вида спорта. То есть здесь проводятся чемпионаты мира и Европы, олимпиады и прочие международные статусные турниры.

Кубок России в Челябинске — это уже 32-й по счету ежегодный турнир, в котором принимают участие сильнейшие игроки страны. В южноуральскую столицу прибыли около 200 спортсменов из 10 регионов. Их география широкая — от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока.

«Спортивный бридж считают одной из самых сложных карточных игр. Он стоит в одном ряду с такими видами спорта, как шахматы или игра го. И мы очень рады тому, что статусный турнир проходит не в Москве или Санкт-Петербурге, а у нас в Челябинске. К нам приехали действительно сильнейшие игроки, профессионалы этого вида спорта», — отметил открывший соревнования заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк.

Есть и еще одна маленькая, но очень важная деталь. Бридж потому и признан видом спорта, что в нем исключен элемент случайности. То есть в большинстве карточных игр многое зависит от удачи и того, какие игральные карты достанутся игроку.

В бридже такое исключено. Участники команд меняются картами после сдачи партии и играют теми же картами, что ранее достались соперникам.

Одним из основоположников спортивного бриджа в Челябинской области является Александр Рискин. Это он еще в начале 1990-х начал проводить в регионе первые турниры по этой карточной игре. Разумеется, они тогда не отличались массовостью и проходили в тесном кругу любителей этой игры. Скромненько, но со вкусом.

Нынешний турнир сильнейших представителей бриджа принял у себя гранд-отель «Видгоф». После того, как завершилась церемония открытия соревнований и игроки сели за столы, наступила гробовая тишина.

Таковы правила проведения турниров по бриджу: во время розыгрыша партии запрещены любые диалоги между игроками. Нарушивших правила ждет мгновенная дисквалификация.

А еще рядом с ними на столах — не только ручки и блокноты, но и какие-то карточки и калькуляторы. Для чего они нужны — не спрашивайте. Это тема для отдельной статьи. Не знаю, как вам, а мне захотелось узнать все тонкости и нюанса игры.

Вообще, наблюдать за игроками в процессе игры — это такая головоломка для психолога! Смотреть за мимикой и эмоциями людей — одно удовольствие. Попробуй-ка угадай по выражению лица человека: действительно ли у него плохие карты и он сейчас проиграет или это его актерская игра для того, чтобы сбить с толку соперника?





Но на фото ниже, кажется, эмоции искренние. Эту женщину явно не устраивает расклад в карточной партии.

Кстати, среди около двух сотен участников Кубка России можно найти немало представительниц прекрасного пола. Точно не скажу, но около 40—50 участниц соревнования в Челябинске собрали. Замечаю среди них и Екатерину Никитину — высокорослую и эффектную даму. Она, вообще-то, известный в стране волейбольный арбитр. И у нее есть свои секреты того, как добиться победы в бридже.

«Иногда приходится и включать свое женское обаяние. Где-то улыбнуться, глазками стрельнуть. А если серьезно, то девушки в бридже на высоком уровне играют, показывают хорошие результаты и часто побеждают у мужчин», — говорит Екатерина.

Одна из тех, кто уже достиг высокого уровня игры в бридже, — Анастасия Макарова. В свои 18 лет она уже является национальным мастером (разряд минус 2).

Эксперты говорят, что эта Настя — ну очень крутая бриджистка! Причем спортсменка начинала постигать основы этого вида спорта в Челябинске, а теперь уже живет в Москве и побеждает на крупных турнирах.

Ошибочно также полагать, что в бридж играют лишь представители какого-то элитарного общества. Эта карточная игра доступна всем. Вы и сами могли в этом убедиться, посмотрев на фотографии участников.

Причем одинаково успешно в него могут играть как совсем еще юные спортсмены, так и опытные участники даже пенсионного возраста. В этом и есть демократичность этого вида спорта!

Кстати, в Челябинске есть региональная федерация спортивного бриджа. Она регулярно проводит турниры. А еще приглашает всех желающих присоединиться к этой увлекательной карточной игре. Знающие люди и специалисты обучат вас всем тонкостям и хитростям интеллектуального вида спорта.