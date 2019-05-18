/ Иван Ургант подарит челябинцу велосипед легендарного гонщика

Раньше он принадлежал Вячеславу Якимову.

Известный челябинец Александр Паль «выпросил» у Ивана Урганта велосипед. Исполнитель главной роли в новом сериале «Толя Робот» пришел в студию «Вечернего Урганта», чтобы рассказать о съемках и премьере, но ведущий программы решил вспомнить летнюю встречу с Палем. Она состоялась в прошлом году, и тогда Иван Ургант пообещал знакомому велосипед, потому что челябинский актер только начинал кататься, а телеведущий давно этим увлекается.

Прошел год, Александр Паль подарок не получил, но в студии перед зрителями снова спросил у Ивана Урганта, достанется ли ему велосипед.

Саша, если ты летом приедешь в Италию, в маленький дом, который я снимаю за огромные деньги, которые я зарабатываю тяжелым трудом, заплатив все налоги, я тебе подарю велосипед. Это мой первый велосипед, с которого я научился ездить. А мне его подарил легендарнейший велогонщик Вячеслав Якимов. — сказал Иван Ургант.

После ведущий поинтересовался, как проходили съемки сериала «Толя Робот». Оказалось, во время съемочного процесса Александру Палю приходилось ходить в зеленых чулках и перчатках, чтобы потом с помощью графики можно было наложить протезы, с которыми в сериале живет герой.