/ Копейчанин привез «серебро» престижной велогонки в Италии

Спортсмен потягался с чемпионом мира в этой дисциплине.

С призовым местом накануне поздравили Дмитрия Мухомедьянова, велогонщика из Копейска, который участвовал в гонке «6 Giorni delle Rose». Соревнование проходило в Италии с 4 по 9 июля. Спортсменов принимал город Фириенциола. Конкурентами копейчанина были велогонщики со всего мира, в том числе титулованный чемпион Филиппо Ганна.

Копейский велогонщик не затерялся в именитой компании и составил достойную конкуренцию лидерам мирового велотрека. Дмитрий Мухомедьянов успешно выступил на крупных представительных соревнованиях в итальянском городе Фириенциола, став серебряным призером в индивидуальной гонке на 4 километра на треке. — рассказали сайту «Первый областной» в региональном министерстве спорта.

Отметим, что велогонка, призером которой стал копейчанин, проходит каждый год с 1998 года. Россия в 2013 году завоевала два вторых места, а в 2014 — два третьих места.