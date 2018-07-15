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/ Копейчанин привез «серебро» престижной велогонки в Италии

Копейчанин привез «серебро» престижной велогонки в Италии

Спортсмен потягался с чемпионом мира в этой дисциплине.
сегодня в 08:00
  |  Спорт

С призовым местом накануне поздравили Дмитрия Мухомедьянова, велогонщика из Копейска, который участвовал в гонке «6 Giorni delle Rose». Соревнование проходило в Италии с 4 по 9 июля. Спортсменов принимал город Фириенциола. Конкурентами копейчанина были велогонщики со всего мира, в том числе титулованный чемпион Филиппо Ганна.

Копейский велогонщик не затерялся в именитой компании и составил достойную конкуренцию лидерам мирового велотрека. Дмитрий Мухомедьянов успешно выступил на крупных представительных соревнованиях в итальянском городе Фириенциола, став серебряным призером в индивидуальной гонке на 4 километра на треке. — рассказали сайту «Первый областной» в региональном министерстве спорта.

Отметим, что велогонка, призером которой стал копейчанин, проходит каждый год с 1998 года. Россия в 2013 году завоевала два вторых места, а в 2014 — два третьих места.

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