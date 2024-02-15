В Магнитогорск продолжают прибывать спортсмены на Всероссийскую зимнюю спартакиаду. В аэропорту города фигуристов встречали русскими народными песнями и танцами, к которым они с удовольствием присоединились, передает администрация Магнитогорска.
«Мы с нетерпением ждем всех спортсменов, встречаем их с распростертыми объятиями. По всей области работают сотни волонтеров и все для того, чтобы эти соревнования прошли наилучшим образом и оставили самые яркие впечатления», — отметила волонтер транспортной службы Анастасия Шибаева.
В гостинице спортсменов также ждала красочная программа с участием юных хоккеистов и талисмана хоккейного клуба «Металлург» Тимоши.
«В среду днем прилетели в Магнитогорск, встретили нас на высшем уровне. В аэропорту встречали с музыкой, песнями, в национальных нарядах. Все очень позитивные. Разместились в гостинице, все отлично. Сейчас отдыхаем после полета, готовимся к завтрашней тренировке», — рассказала «Матч ТВ» фигуристка Софья Леонтьева.
Турнир спартакиады по фигурному катанию пройдет в Магнитогорске с 16 по 18 февраля.
Напомним, что накануне в челябинском ледовом дворце «Уральская молния» стартовали состязания по конькобежному спорту на Всероссийской зимней спартакиаде. Бронзовым призером турнира стала челябинка Анастасия Григорьева. Она заняла третье место в беге на 3000 метров.
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