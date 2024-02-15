В Магнитогорске фигуристов на спартакиаде встречают русскими народными песнями и танцами

Турнир по фигурному катанию пройдет с 16 по 18 февраля

«Мы с нетерпением ждем всех спортсменов, встречаем их с распростертыми объятиями. По всей области работают сотни волонтеров и все для того, чтобы эти соревнования прошли наилучшим образом и оставили самые яркие впечатления»,

— отметила волонтер транспортной службы Анастасия Шибаева.

«В среду днем прилетели в Магнитогорск, встретили нас на высшем уровне. В аэропорту встречали с музыкой, песнями, в национальных нарядах. Все очень позитивные. Разместились в гостинице, все отлично. Сейчас отдыхаем после полета, готовимся к завтрашней тренировке»,

— рассказала «Матч ТВ» фигуристка Софья Леонтьева.