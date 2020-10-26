ФК «Челябинск» без 16 игроков основы сыграл вничью с «Ладой»

Матч проходил в Димитровграде в минувшее воскресенье.

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Футбольный клуб «Челябинск» без 16 игроков основы сыграл вничью с димитровградской «Ладой». Встреча прошла в воскресенье, 25 октября, на поле соперников и завершилась со счётом 1:1.



Первыми во встрече отличились именно челябинцы. Виктор Курышев дальним ударом с 30 метров открыл счёт. Ключевые события игры развернулись во втором тайме. На 71-й минуте травму получил голкипер «Челябинска» Олег Новиков. Его заменил Сергей Глазков. «Ладе» удалось сравняться четыре минуты спустя. Быстрая атака димитровградцев по правому флангу закончилась навесом в штрафную, далее по воротам челябинцев последовал удар. Сергей Глазков отбил его, но не смог справиться с добиванием.

Отметим, что против «Лады» играл экспериментальный состав «Челябинска». Всего в заявке не было 16 футболистов основы. Такое отсутствие связано с положительными тестами на коронавирус.

«На выезд в Димитровград отправился молодежно-экспериментальный состав: игроки из „Челябинска-М“ плюс несколько футболистов основы, чьи тесты оказались отрицательными. Всего в заявке „Челябинска“ оказалось лишь 16 футболистов. Остался дома и тренерский штаб. Руководил же командой тренер дубля Игорь Лазарев, а Михаил Сальников все время был с ним на связи по телефону»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе команды.

После 13-го тура ФК «Челябинск» занимает восьмое место в турнирной таблице Олимп-ПФЛ. В активе футболистов из столицы Южного Урала 19 очков в 11 играх. Лидирует в зачёте ФК «Тюмень», на счету которой 31 балл в 12 встречах.