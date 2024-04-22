Челябинка Валерия Шабалина завоевала золото чемпионата Европы по плаванию

Она выиграла заплыв на дистанции 200 метров вольным стилем

Сегодня, 22 апреля, завоевала титул чемпионки Европы по плаванию челябинка Валерия Шабалина. Она выиграла состязания среди спортсменок с интеллектуальными нарушениями в классе S14, показав лучший результат в заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем, сообщает региональная Федерация плавания.

Открытый чемпионат Европы по плаванию проводится под эгидой Международного паралимпийского комитета. В нем принимают участие 47 российских спортсменов. Во второй день соревнований, 22 апреля, золотую медаль и титул чемпионки Европы завоевала челябинка Валерия Шабалина.

Она вышла на старт заплыва в классе S14 (среди спортсменок с интеллектуальными нарушениями) и показала лучший результат на дистанции 200 метров вольным стилем. Спортсменка тренируется под руководством Татьяны Новиковой.

Отметим, что у Валерии Шабалиной есть хорошие шансы пополнить свою коллекцию наград на чемпионате Европы. Соревнования в Португалии пройдут до 27 апреля, а челябинка планирует еще выступить в нескольких видах программы. Эти старты являются основным этапом отбора на летние Паралимпийские игры — 2024 в Париже.