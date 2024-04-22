Сегодня, 22 апреля, завоевала титул чемпионки Европы по плаванию челябинка Валерия Шабалина. Она выиграла состязания среди спортсменок с интеллектуальными нарушениями в классе S14, показав лучший результат в заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем, сообщает региональная Федерация плавания.
Открытый чемпионат Европы по плаванию проводится под эгидой Международного паралимпийского комитета. В нем принимают участие 47 российских спортсменов. Во второй день соревнований, 22 апреля, золотую медаль и титул чемпионки Европы завоевала челябинка Валерия Шабалина.
Она вышла на старт заплыва в классе S14 (среди спортсменок с интеллектуальными нарушениями) и показала лучший результат на дистанции 200 метров вольным стилем. Спортсменка тренируется под руководством Татьяны Новиковой.
Отметим, что у Валерии Шабалиной есть хорошие шансы пополнить свою коллекцию наград на чемпионате Европы. Соревнования в Португалии пройдут до 27 апреля, а челябинка планирует еще выступить в нескольких видах программы. Эти старты являются основным этапом отбора на летние Паралимпийские игры — 2024 в Париже.