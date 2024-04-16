Челябинка Валерия Шабалина завоевала три золотые медали на чемпионате России

Спортсменка отличилась в соревнованиях по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями

На чемпионате России по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями героиней соревнований стала Валерия Шабалина. Челябинская спортсменка завоевала три золотые медали. Шесть наград различного достоинства в активе ее земляка Артема Клименко. Стали призерами южноуральские пловцы и в состязаниях среди людей с ограничениями по зрению, сообщает региональная Федерация плавания.

На чемпионате и первенстве России по плаванию ЛИН, прошедшем в Йошкар-Оле, выступили около 220 спортсменов из 50 регионов. Челябинская область делегировала на соревнования трех своих представителей. Все они возвращаются домой с медалями.

Многочисленную коллекцию наград пополнила трехкратная чемпионка Паралимпийских игр — 2020 Валерия Шабалина. Она выиграла заплывы на дистанции 200 метров комплексом, вольным стилем и на спине. Спортсменка тренируется под руководством Татьяны Новиковой.

Еще результативнее выступил троичанин Артем Клименко. Подопечный Натальи Евдаковой завоевал на чемпионате России шесть наград различного достоинства. В его копилке две золотые (50 метров вольным стилем и брассом), три серебряные (50 метров на спине и баттерфляем, 100 метров брассом) и одна бронзовая (100 метров вольным стилем) медали.

Еще одну медаль, серебряную, для Челябинской области завоевала Екатерина Попова. Она стала призером на дистанции 50 метров вольным стилем. Ее тренер — Григорий Дубинкин.

В это же самое время в Калуге боролись за награды чемпионата России спортсмены с ограничением по зрению. Здесь на старт вышли более 80 пловцов из 17 регионов. Челябинская область также была представлена тремя участниками. В активе Людмилы Таранской две золотые и одна серебряная медали. У Софьи Огошковой серебро и бронза. Александр Дэвинник остался без наград.