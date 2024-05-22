Челябинка Валерия Шабалина одержала четыре победы в Мировой серии по плаванию

Южноуральская спортсменка завоевала золотые медали на соревнованиях в Сингапуре

Титулованная челябинская спортсменка Валерия Шабалина выиграла четыре золотые медали на международных соревнованиях по плаванию. Она отличилась на этапе Мировой серии в Сингапуре, выиграв четыре заплыва среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями. Она успешно прошла отбор на Паралимпийские игры — 2024 в Париже, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

Состязания в Сингапуре по плаванию в спорте ЛИН (лица с интеллектуальными нарушениями) собрали около 400 спортсменов. Они являлись обязательным условием для квалификации и отбора на Паралимпийские игры — 2024 в Париже.

Успешно проявила себя на состязаниях челябинка Валерия Шабалина. Титулованная спортсменка показала лучший результат в четырех заплывах — на дистанциях 100 м (на спине), 200 м (комплекс и вольный стиль) и 400 м (вольный стиль). Таким образом, она прошла отбор и по спортивному принципу завоевала путевку на Паралимпийские игры — 2024 в Париже.

Валерия Шабалина ранее уже становилась трехкратной чемпионкой Паралимпиады. На Играх‑2020 в Токио она завоевала три золотые и одну серебряную медали. Тренируется спортсменка в челябинской СШОР‑7 под руководством Татьяны Новиковой.