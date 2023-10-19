Сегодня, 19 октября, в Первоуральске завершился чемпионат и первенство России по плаванию среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями. Героиней соревнований стала челябинка Валерия Шабалина, которая выиграла пять золотых медалей. Кроме того, четыре награды на турнире завоевал южноуралец Артем Клименко, сообщает региональный центр по адаптивным видам спорта.
В соревнованиях во Дворце водных видов спорта приняли участие около 300 сильнейших спортсменов из 40 регионов страны. Челябинскую область на турнире представляли пять спортсменов — Валерия Шабалина, Артем Клименко Надежда Вахрушева, Анастасия Гиберт и Андрей Глазунов.
Подтвердила статус фаворита четырехкратная чемпионка Паралимпийских игр — 2020 в Токио Валерия Шабалина. Она одержала убедительные победы в пяти видах программы. Пятикратная чемпионка мира победила в следующих видах: 200 м (вольный стиль), 100 м (комплекс), 100 м (на спине), 200 м (на спине), 200 м (комплекс).
Кроме того, на чемпионате России отличные результаты показал южноуральский пловец Артем Клименко. Он стал чемпионом на дистанции 50 м (вольный стиль), завоевал серебряную медаль в 50 м (баттерфляй), а также добыл две «бронзы» на дистанциях 100 м (комплекс) и (вольный стиль).
Добавим, что ранее в городе Салавате (Республика Башкортостан) завершился финальный этап Всероссийской летней спартакиады инвалидов по плаванию. Великолепные результаты среди глухих спортсменов показал челябинец Марк Бубякин, который выиграл пять золотых медалей. В общекомандном зачете сборная Челябинской области заняла второе место.
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! О людях Зеленая передача Наше утро Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Как тебе такое, Илон Маск? О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Телефакт. Миасс Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика В поисках самоцветов Тик-толк Уралым Еще... В гостях у Митрофановны Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Согрина против мифов Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города