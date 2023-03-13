Челябинка Татьяна Минина завоевала золото на открытом Кубке Республики Беларусь по тхэквондо

На соревнованиях в Минске южноуральская спортсменка провела три победных поединка

В Минске завершился открытый Кубок Республики Беларусь по тхэквондо, в котором выступили российские спортсмены. Победительницей турнира в весовой категории до 53 кг стала челябинка Татьяна Минина. Она провела три победных боя, выиграв в том числе финальный поединок у россиянки Маргариты Алиевой, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

Соревнования в Беларуси прошли с 10 по 12 марта на спортивной базе Республиканского центра олимпийской подготовки «Стайки». Челябинка Татьяна Минина была заявлена в весовой категории до 53 кг. Серебряный призер Олимпийских игр — 2020 в Токио, призер чемпионатов мира и многократная чемпионка Европы провела в Минске три успешных поединка. В финале челябинка оказалась сильнее россиянки Маргариты Алиевой.

Татьяна Минина — один из лидеров сборной России. Является воспитанником челябинской СШОР «Коре» и занимается под руководством заслуженных тренеров России Александра Энса и Анны Селютиной.