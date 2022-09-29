Челябинка Татьяна Минина завоевала золото чемпионата России по тхэквондо На чемпионате России-2022 в Нальчике южноуральская спортсменка выиграла четыре боя



На кортах в Нальчике у Татьяны Мининой было четыре боя. В финале челябинка выиграла у молодой и перспективной соперницы из Москвы, победительнице первенства России среди молодежи-2021 Анастасии Субботиной.



Отметим, что нынешний чемпионат России проходит по новым правилам олимпийского тхэквондо, где счет идет отдельно в каждом раунде, а победитель определяется по количеству побед в раундах. В финальном поединке судьи первый раунд отдали сопернице Татьяны, однако челябинка собралась и выиграла два следующих раунда, став чемпионкой.



В этом году Татьяна Минина выиграла все основные всероссийские старты, в том числе и Вчера вечером, 28 сентября, на проходящем в Нальчике чемпионате России по тхэквондо золотую медаль завоевала челябинка Татьяна Минина. Спортсменка из спортшколы «Коре» провела четыре победных поединка и в очередной раз завоевала титул сильнейшей тхэквондистки страны в весовой категории до 53 кг, сообщает региональная Федерация тхэквондо.На кортах в Нальчике у Татьяны Мининой было четыре боя. В финале челябинка выиграла у молодой и перспективной соперницы из Москвы, победительнице первенства России среди молодежи-2021 Анастасии Субботиной.Отметим, что нынешний чемпионат России проходит по новым правилам олимпийского тхэквондо, где счет идет отдельно в каждом раунде, а победитель определяется по количеству побед в раундах. В финальном поединке судьи первый раунд отдали сопернице Татьяны, однако челябинка собралась и выиграла два следующих раунда, став чемпионкой.В этом году Татьяна Минина выиграла все основные всероссийские старты, в том числе и завоевала золото на Всероссийской летней Спартакиаде . Серебряный призер Олимпийских игр-2020 в Токио тренируется в СШОР «Коре» под руководством Александра Энса и Анны Селютиной.

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