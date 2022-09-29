Вчера вечером, 28 сентября, на проходящем в Нальчике чемпионате России по тхэквондо золотую медаль завоевала челябинка Татьяна Минина. Спортсменка из спортшколы «Коре» провела четыре победных поединка и в очередной раз завоевала титул сильнейшей тхэквондистки страны в весовой категории до 53 кг, сообщает региональная Федерация тхэквондо.
На кортах в Нальчике у Татьяны Мининой было четыре боя. В финале челябинка выиграла у молодой и перспективной соперницы из Москвы, победительнице первенства России среди молодежи-2021 Анастасии Субботиной.
Отметим, что нынешний чемпионат России проходит по новым правилам олимпийского тхэквондо, где счет идет отдельно в каждом раунде, а победитель определяется по количеству побед в раундах. В финальном поединке судьи первый раунд отдали сопернице Татьяны, однако челябинка собралась и выиграла два следующих раунда, став чемпионкой.
В этом году Татьяна Минина выиграла все основные всероссийские старты, в том числе и завоевала золото на Всероссийской летней Спартакиаде. Серебряный призер Олимпийских игр-2020 в Токио тренируется в СШОР «Коре» под руководством Александра Энса и Анны Селютиной.
На кортах в Нальчике у Татьяны Мининой было четыре боя. В финале челябинка выиграла у молодой и перспективной соперницы из Москвы, победительнице первенства России среди молодежи-2021 Анастасии Субботиной.
Отметим, что нынешний чемпионат России проходит по новым правилам олимпийского тхэквондо, где счет идет отдельно в каждом раунде, а победитель определяется по количеству побед в раундах. В финальном поединке судьи первый раунд отдали сопернице Татьяны, однако челябинка собралась и выиграла два следующих раунда, став чемпионкой.
В этом году Татьяна Минина выиграла все основные всероссийские старты, в том числе и завоевала золото на Всероссийской летней Спартакиаде. Серебряный призер Олимпийских игр-2020 в Токио тренируется в СШОР «Коре» под руководством Александра Энса и Анны Селютиной.