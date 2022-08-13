Челябинская тхэквондистка Татьяна Минина завоевала золото на Всероссийской летней Спартакиаде

Южноуральская спортсменка в красивом стиле выиграла в весовой категории до 57 кг

Сегодня, 13 августа, на Всероссийской летней Спартакиаде были разыграны первые комплекты наград в состязаниях по тхэквондо. Уверенную победу в весовой категории до 57 кг одержала челябинка Татьяна Минина. В финальном поединке она разгромила Елену Кривейченко из Санкт-Петербурга со счетом 23:1, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В первый день соревнований по тхэквондо было разыграны четыре комплекта наград. Наши главные надежды были связаны с одной из самых титулованных южноуральских спортсменок Татьяной Мининой. Серебряный призер Олимпийских игр-2020 подтвердила статус фаворита, убедительно выиграв все поединки, в том числе и финальный у действующей чемпионки страны в этой весовой категории Елены Кривейченко со счетом 23:1.

Бронзовые медали Спартакиады завоевали Виктория Кучина (Краснодарский край) и Ядвига Дмитриева-Буханская (Ростовская область).

К сожалению, не смогли завоевать медали другие южноуральские тхэквондисты. Шанс пополнить копилку сборной Челябинской области у них еще будет. Завтра, 14 августа, будут разыграны еще четыре комплекта наград.