Челябинка Елизавета Пастухова выиграла Кубок России по тхэквондо

А также стала серебряным призером в разделе «масоги»

Челябинская команда по тхэквондо отличилась на двух соревнованиях, которые прошли в Новосибирске. Елизавета Пастухова завоевала две медали на Кубке России, а ее земляки стали призерами всероссийского турнира «Юность России», выиграв 11 наград. Эти старты собрали более 1500 участников из 47 регионов страны, сообщает Федерация тхэквондо ГТФ Челябинской области.

Подтвердила свой высокий уровень подготовки и мастерство челябинка Елизавета Пастухова. Лидер южноуральской команды вновь не осталась без наград крупных соревнований. Она завоевала Кубок России по тхэквондо ГТФ в категории «стоп-бал», а также заняла второе место в разделе «масоги».

Поддержали ее почин и ребята на турнире «Юность России». Так, 10 челябинских спортсменов завоевали 11 медалей. Полный комплект наград у Артура Могилева. В весовой категории до 64 кг он победил в категории «спецтехника», а также занял второе («масоги») и третье («стоп-бал») места.

Победу среди юношей 15—17 лет в категории до 52 кг одержал также Данил Васильев («стоп-бал»). Призерами соревнований стали Сергей Коблов, Мария Ломова, Максим и Аркадий Курносовы и Кирилл Бельков.

Кроме того, в командных состязаниях в разделе «тэг-тим» серебро завоевали Игорь Лапаев, Артур Могилев и Данил Васильев. Подготовил призеров соревнований тренер Альберт Хасанов.