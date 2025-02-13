Российские самбисты выиграли турнир на призы Лукашенко в Беларуси

В составе команды три медали завоевали спортсмены Челябинской области

Триумфом российской команды по самбо завершился международный турнир на призы президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. На соревнованиях в Минске наши самбисты завоевали 41 медаль, уверенно выиграв командный зачет. В составе сборной три награды в активе у спортсменов Челябинской области, в том числе золотая медаль у Александра Куликовских, сообщает результаты соревнований Всероссийская федерация самбо.

Состязания в Беларуси по традиции открыли международный календарь соревнований для российской команды по самбо. В Минск отправился основной состав национальной команды. В общей сложности они завоевали 41 медаль: 13 золотых, 12 серебряных и 16 бронзовых.

В составе сборной России отличились и челябинские спортсмены. Три наших земляка стали призерами соревнований. Так, победу одержал Александр Куликовских (71 кг), серебряные награды у Таисии Киреевой (72 кг) и Дины Гизатулиной (80 кг).

Ведущие самбисты страны теперь будут готовиться к главному старту сезона — чемпионату России. Он пройдет 14—16 марта в Казани.