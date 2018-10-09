/ Заброшенный институт загорелся в Златоусте

Возгорание произошло на третьем этаже здания.

Заброшенное здание бывшего университета на улицы имени Риты Сергеевой загорелось в воскресенье, 7 октября, в вечернее время. Пожар вспыхнул на третьем этаже, в одном из помещений постройки.

Было установлено, что это здание никем не эксплуатируется, окна и двери в здании отсутствуют, туда имеется свободный доступ. В здании нет никаких следов функционирования, только мусор. Предварительная проверка показала, что здание не находится на балансе органов местного самоуправления, сейчас мы устанавливаем собственника здания. В результате пожара на третьем этаже выгорел пол, произошел сквозной прогар на второй этаж. Было обнаружено еще несколько очагов в различных комнатах. Опрос жильцов близлежащих домов показал, что в здании нередко играют подростки. Наиболее вероятной причиной мы считаем именно неосторожное обращение с огнем. — рассказал сайту «Первый областной» заместитель начальника ОНД № 1 Евгений Асмачко.

По предварительной информации, загорелся мусор, которым было захламлено здание. Пожарные привлекли 6 единиц техники, в том числе была задействована автолестница. Отметим, в результате пожара никто не пострадал.