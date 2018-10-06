/ Пламя уничтожило дом недалеко от Алого поля

Пожар недалеко от Алого поля сняли на видео жители Челябинска. По их словам, пламя охватило старый деревянный дом, расположенный за шиномонтажной мастерской по улице Володарского. Раньше, как сообщают горожане, в доме проживали две семьи, но потом их расселили, дом собирались сносить.
Там 3 года назад что-то хотели строить, но не стали! В доме бомжи живут тоже непонятно сколько, отопления, света и воды там лет 5 точно нет. Скорее всего, грелись там да нечаянно подожгли, — предположила челябинка Виктория Суханова.
Ветхая деревянная постройка оказалась уничтожена. Автор видео сообщила сайту «Первый областной», что пламя тушили около 20 минут. Перед этим проверили дом, нет ли внутри людей. В пожаре, по предварительным данным, никто не пострадал.
Причины и обстоятельства возгорания будут позже установлены дознавателями.