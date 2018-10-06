/ Пламя уничтожило дом недалеко от Алого поля

Пожар сняли на видео.

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Пожар недалеко от Алого поля сняли на видео жители Челябинска. По их словам, пламя охватило старый деревянный дом, расположенный за шиномонтажной мастерской по улице Володарского. Раньше, как сообщают горожане, в доме проживали две семьи, но потом их расселили, дом собирались сносить.

Там 3 года назад что-то хотели строить, но не стали! В доме бомжи живут тоже непонятно сколько, отопления, света и воды там лет 5 точно нет. Скорее всего, грелись там да нечаянно подожгли, — предположила челябинка Виктория Суханова.

Ветхая деревянная постройка оказалась уничтожена. Автор видео сообщила сайту «Первый областной», что пламя тушили около 20 минут. Перед этим проверили дом, нет ли внутри людей. В пожаре, по предварительным данным, никто не пострадал.

Причины и обстоятельства возгорания будут позже установлены дознавателями.