/ Фура с дагестанскими номерами загорелась под Миассом

Большегруз врезался в ограждение.

Инцидент произошел сегодня, 9 октября, утром, на трассе М-5 под Златоустом. Грузовик марки «MAN» с номерными знаками Дагестана неудачно затормозил, что и привело к аварии. В результате ДТП фура загорелась.

Порожний грузовой автомобиль с прицепом с дагестанскими номерами переезжал реку Куваш. Неудачное торможение привело к аварии. Автомобиль врезался в ограждение дороги. И в результате загорелся моторный отсек. Фура перегородила движение в обоих направлениях. — рассказали сайту «Первый областной» очевидцы происшествия.

К счастью, водитель грузовика успел выскочить из машины. По факту произошедшего сейчас ведется проверка.