Челябинка стала бронзовым призером этапа Гран-при по тхэквондо

Соревнования прошли в японском городе Тиба.

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С 13 по 15 сентября в японском городе Тиба состоялся второй этап мировой серии Гран-при по тхэквондо. Участие в нем приняли лучшие спортсмены со всего мира. Этот турнир дает рейтинговые баллы для отбора на Олимпиаду-2020 в Токио.

В числе участников была и Татьяна Кудашова из Челябинска, завоевавшая «бронзу» турнира в категории до 57 килограммов. Она успешно провела три боя, встретившись с соперницами из Австралии, Тайпея и Испании. В полуфинале Татьяна уступила сопернице из Турции, которая в результате стала чемпионкой турнира.

Отметим, что до старта второго этапа мировой серии Гран-при Татьяна Кудашова вместе с другими спортсменами национальной сборной команды России провела подготовительные сборы в Японии к Олимпийским играм в Токио. Основной целью сборов была работа контрольно-нормативной группы, которая сопровождает подготовку национальной команды России по тхэквондо. Спортсменам производили различные замеры, изучали их адаптацию климатических условиям в Японии, словом, провели своеобразную «репетицию» Олимпиады для организма.