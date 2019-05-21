Медалистку с почестями встретили в челябинском аэропорту.

Челябинка Татьяна Кудашова завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по тхэквондо в английском Манчестере. Спортсменка вернулась в Челябинск, где ей устроили встречу в аэропорту. Поприветствовать медалистку пришли тренер и юные спортсмены.



Очень приятно, что дети, а также их родители, следят, очень много сообщений приходило. Хочется еще больше стараться, больше себя показывать, так как дома на тебя смотрят, на тебя равняются. — рассказала сайту «Первый областной» серебряный призер чемпионата мира по тхэквондо Татьяна Кудашова.

Самый трудный и драматический бой, по признанию спортсменки, был в четвертьфинале, с соперницей из Тайбея. Состязания в Великобритании ученице Александра Энса и Анны Селютиной показались ей сложнее, чем два года назад в Корее. Тогда Кудашова тоже стала второй.

Мы понимали, что нас устраивает либо первое, либо второе место, чтобы сохраниться в Олимпийской гонке. При получении даже «бронзы» мы бы уже сильно отставали. — рассказал сайту «Первый областной» заслуженный тренер России Александр Энс.

Татьяна Кудашова уехала из аэропорта на белом лимузине, такова традиция областной федерации тхэквондо при встрече медалистов высочайшего ранга.

Впереди у спортсменки чемпионат Европы, три этапа и финал мировой серии Гран-при.