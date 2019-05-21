Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.49 +64.49 71.96 +71.96
Челябинск
сейчас
 
+10 °C
завтра
 
+12 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Челябинка Татьяна Кудашова завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по тхэквондо

Челябинка Татьяна Кудашова завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по тхэквондо

Медалистку с почестями встретили в челябинском аэропорту.
сегодня в 15:35
  |  Спорт

Челябинка Татьяна Кудашова завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по тхэквондо в английском Манчестере. Спортсменка вернулась в Челябинск, где ей устроили встречу в аэропорту. Поприветствовать медалистку пришли тренер и юные спортсмены.

Очень приятно, что дети, а также их родители, следят, очень много сообщений приходило. Хочется еще больше стараться, больше себя показывать, так как дома на тебя смотрят, на тебя равняются. — рассказала сайту «Первый областной» серебряный призер чемпионата мира по тхэквондо Татьяна Кудашова.

Самый трудный и драматический бой, по признанию спортсменки, был в четвертьфинале, с соперницей из Тайбея. Состязания в Великобритании ученице Александра Энса и Анны Селютиной показались ей сложнее, чем два года назад в Корее. Тогда Кудашова тоже стала второй.

Мы понимали, что нас устраивает либо первое, либо второе место, чтобы сохраниться в Олимпийской гонке. При получении даже «бронзы» мы бы уже сильно отставали. — рассказал сайту «Первый областной» заслуженный тренер России Александр Энс.

Татьяна Кудашова уехала из аэропорта на белом лимузине, такова традиция областной федерации тхэквондо при встрече медалистов высочайшего ранга.

Впереди у спортсменки чемпионат Европы, три этапа и финал мировой серии Гран-при.

Спорт
Призеров Олимпиады для особенных спортсменов наградили в Челябинской области
17.05.2019
Призеров Олимпиады для особенных спортсменов наградили в Челябинской области
Общество
В Челябинске почтили память воинов-спортсменов
08.05.2019
В Челябинске почтили память воинов-спортсменов
Спорт
Южноуральские параспортсмены выиграли 7 медалей на соревнованиях по легкой атлетике
08.05.2019
Южноуральские параспортсмены выиграли 7 медалей на соревнованиях по легкой атлетике
Спорт
Спортивный глава Челябинской области показал класс юным баскетболистам
02.05.2019
Спортивный глава Челябинской области показал класс юным баскетболистам
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Спорт
Челябинка Татьяна Кудашова завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по тхэквондо
сегодня в 15:35
Челябинка Татьяна Кудашова завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по тхэквондо
Происшествия
Следователи выяснят, кто виноват в нападении собак на школьницу в Челябинской области
сегодня в 15:13
Следователи выяснят, кто виноват в нападении собак на школьницу в Челябинской области
Хоккей
Йозеф Яндач: «Для решения максимальной задачи необходимо усиление»
сегодня в 15:08
Йозеф Яндач: «Для решения максимальной задачи необходимо усиление»
Общество
В Челябинской области изготовят меч Сергея Лазарева
сегодня в 14:22
В Челябинской области изготовят меч Сергея Лазарева
Происшествия
Несколько человек погибло в ДТП в Челябинской области
сегодня в 13:29
Несколько человек погибло в ДТП в Челябинской области
Хоккей
Сборная России сыграет против Швеции в последнем матче группового этапа
сегодня в 12:23
Сборная России сыграет против Швеции в последнем матче группового этапа
Спорт
Команда ОТВ заняла первое место на турнире по мини-футболу
сегодня в 11:51
Команда ОТВ заняла первое место на турнире по мини-футболу
Общество
Закрытия детского инфекционного отделения испугались жители Магнитогорска
сегодня в 11:43
Закрытия детского инфекционного отделения испугались жители Магнитогорска
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6