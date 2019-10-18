Южноуральские тхэквондисты завоевали четыре медали на чемпионате России

Соревнования в Казани еще продолжаются.

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С 14 по 20 октября в Казани проходит чемпионат России по тхэквондо среди мужчин и женщин. В этом турнире принимают участие более 500 спортсменов из 45 регионов страны.

Южный Урал на этих соревнованиях представляют 30 спортсменов. И после двух соревновательных дней они смогли завоевать четыре медали.

«Золото» в весе до 62 килограммов и звание чемпионки России среди женщин завоевала Кристина Прокудина. «Серебро» в весовой категории до 54 килограммов записал на свой счет Артем Нухов. Также две бронзовые медали взяли Юлия Бакрушева (до 57 килограммов) и Маргарита Близнякова (до 67 килограммов).

Чемпионат России в Казани завершится 20 октября. По итогам состязаний будет сформирована национальная команда на 2020 год.