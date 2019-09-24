Тхэквондистка из Челябинска завоевала «золото» международного турнира

Соревнования проходили в Польше.

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С 15 по 22 сентября в Варшаве прошел 26-ой рейтинговый турнир по тхэквондо «POLISH OPEN». Южноуральская спортсменка Татьяна Кудашова завоевала золотую медаль соревнований. Победа в турнире давала 10 рейтинговых баллов для тхэквондистов, претендующих на попадание на Олимпиаду.

Заслуженный мастер спорта из Челябинска выступила в весовой категории до 53 килограммов, в которой успешно провела все свои поединки, где соперницами были спортсменки из Хорватии, Израиля и Германии.

Сейчас Татьяна уже готовится к следующим соревнованиям, которые пройдут с 26 по 29 сентября в Москве. Этот турнир также является рейтинговым и при удачном исходе добавит Кудашовой баллов в олимпийский зачет.

