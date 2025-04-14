Бойцы Челябинской области завоевали пять медалей на турнире по унифайту

Победителями соревнований стали Юлия Капитонова и Марат Нигматзянов

В подмосковном Домодедово завершился международный турнир по универсальному бою, на котором проявили себя спортсмены Челябинской области. Они завоевали пять медалей, в том числе две награды высшей пробы. Победу одержали Юлия Капитонова и Марат Нигматзянов, сообщает региональный Минспорт.

Соревнования прошли в трех основных дисциплинах унифайта: лайте, классике и средствах защиты. Турнир был посвящен памяти Сергея Новикова — олимпийского чемпиона по дзюдо и основателя универсального боя в России. В общей сложности в соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из 16 стран.

Не затерялись в такой представительной компании и спортсмены Челябинской области. Они завоевали пять медалей: две золотые, одну серебряную и две бронзовые награды. В дисциплине «средства защиты» победу одержали Юлия Капитонова (68 кг) и Марат Нигматзянов (85 кг). Здесь же бронзовые награды достались Рамзану Парагулгову (75 кг) и Маргарите Гучиной (57 кг). В разделе «лайт» серебро завоевал Далер Шонематов (свыше 95 кг).

Отметим, что Юлия Капитонова является одной из самых титулованных спортсменок страны в этом виде спорта. Челябинка неоднократно становилась чемпионкой России, Европы и мира. Призеров международного турнира в Домодедово подготовили тренеры Рагиб Абдуллаев, Ирина Кузнецова и Владимир Пестич.