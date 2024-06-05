Челябинка Сабина Гилязова выступит на Олимпийских играх — 2024 в Париже

Под нейтральным флагом в столице Франции выступят 12 российских дзюдоистов

Федерация дзюдо России объявила состав команды на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже. В список попала и челябинка Сабина Гилязова, которая выступит в весовой категории до 48 кг. Под нейтральным флагом и без национальной символики на Играх-2024 будут представлены 12 россиян, сообщает Федерация дзюдо России.

«Несмотря на отсутствие международного спарринга и ограниченное количество отборочных соревнований, наши спортсмены смогли получить квалификацию в двенадцати из четырнадцати категорий, за исключением 52 кг и 78 кг у женщин. Причем в трех весах у мужчин (60, 73 и 100 кг) лицензировалось по два человека, а в супертяже — три», — сообщает пресс-служба ФДР.

Сумела выполнить олимпийский норматив челябинка Сабина Гилязова, которая расположилась на 9-й строчке в рейтинге (4051 очко). Двукратный бронзовый призер чемпионата Европы, победительница двух этапов «Мирового тура» выступит в Париже в своей привычной весовой категории — до 48 кг.

Состав сборной России на Олимпийские игры — 2024 в Париже:

Мужчины: Рамазан Абдулаев (60 кг), Мурад Чопанов (66 кг), Данил Лаврентьев (73 кг), Тимур Арбузов (81 кг), Михаил Игольников (90 кг), Матвей Каниковский (100 кг), Инал Тасоев (свыше 100 кг).

Женщины: Сабина Гилязова (48 кг), Дарья Курбонмамадова (57 кг), Дали Лалуашвили (63 кг), Мадина Таймазова (70 кг), Элис Старцева (свыше 78 кг).

Отметим, что столица Франции в третий раз примет у себя Олимпийские игры. Личный турнир по дзюдо на Играх-2024 традиционно начнется на следующий день после официальной церемонии открытия и продлится семь дней: с 27 июля по 2 августа 2024 года.

В каждый из семи дней на площадке парижской арены «Марсово поле», расположенной неподалеку от главного символа города и страны — Эйфелевой башни, будут определяться победители и призеры в одной мужской и одной женской весовых категориях. Сабина Гилязова выступит 27 июля. Для нее это будет дебют на Олимпийских играх. Напомним, что сборная России будет выступать в Париже без национальной символики и государственного флага.