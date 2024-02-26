Наталья Комбарова из Златоуста завоевала золото чемпионата России по легкой атлетике

Южноуральская спортсменка показала лучший результат в беге на 200 метров

На чемпионате России по легкой атлетике в Москве победу в беге на 200 метров одержала Наталья Комбарова. Спортсменка из Златоуста показала лучший результат, пробежав дистанцию за 23,49 секунды. Бронзовым призером в прыжках в высоту стал Никита Анищенков из Челябинска. Южноуральская команда по итогам соревнований заняла место в пятерке сильнейших в общем зачете, сообщает региональная Федерация легкой атлетики.

Чемпионат России по легкой атлетике в помещении прошел с 23 по 25 февраля в московском ЛФК ЦСКА. Южноуральские спортсмены завоевали на соревнованиях две медали. Победу в беге на 200 метров одержала спортсменка из Златоуста Наталья Комбарова. Она преодолела дистанцию за 23,49, опередив всех соперниц.

Чемпионат России по легкой атлетике в помещении. Женщины, 200 метров:

1. Наталья Комбарова (Челябинская область) — 23,49.

2. Анастасия Шакуло (Санкт-Петербург) — 23,69.

3. Юлия Караваева (Москва) — 23,84.





Еще одну медаль в копилку сборной Челябинской области положил Никита Анищенков из Челябинска. Он отличился в секторе для прыжков в высоту, став бронзовым призером чемпионата России. Южноуральский спортсмен показал результат 2,27 м, но уступил по попыткам серебряному призеру Илье Иванюку. Победу же одержал лидер сборной России в этом виде программы Даниил Лысенко — 2,33 м.

Чемпионат России по легкой атлетике в помещении. Мужчины, прыжки в высоту:

1. Даниил Лысенко (Москва) — 2,33 м.

2. Илья Иванюк (Брянская область / Смоленская область) — 2,27 м.

3. Никита Анищенков (Москва / Челябинская область) — 2,27 м.

Отметим, что по итогам зимнего ЧР-2024 сборная Челябинской области заняла 5-е место среди команд Суперлиги. Достойно выступили на соревнованиях, заняв высокие места, и другие южноуральские легкоатлеты. В общей сложности в состязаниях приняли участие 28 спортсменов Челябинской области.

Чемпионат России по легкой атлетике в помещении. Суперлига. Командный зачет:

1. Москва — 621 очко.

2. Краснодарский край — 518 очков.

3. Санкт-Петербург — 430 очков.

4. Московская область — 343 очка.

5. Челябинская область — 218 очков.



