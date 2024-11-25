Челябинка Мария Саночкина завоевала золото на чемпионате мира по унифайту

Соревнования в Узбекистане собрали 380 спортсменов из 25 стран

Три медали завоевали спортсмены Челябинской области на прошедших чемпионате и первенстве мира по универсальному бою. Эти статусные соревнования в Узбекистане собрали 380 спортсменов из 25 стран. Чемпионский пояс и золотую медаль завоевала челябинка Мария Саночкина, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Соревнования прошли в городе Намангане. Здесь успешно проявили себя три спортсмена Челябинской области. Они состязались в категории «Средства защиты».

Так, титул чемпионки мира достался Марии Саночкиной из челябинской комплексной спортивной школы (тренер Рагиб Абдуллаев). Серебро досталось Анастасии Фирстовой из ВПК «Рубеж» (тренер А. Косолапов), а бронза — Ивану Андрееву из ВПК «Сармат» (тренер А. Неклюдов).

Соревнования в Узбекистане собрали спортсменов из 25 стран, представляющих четыре континента — Европу, Азию, Африку и Северную Америку.

Напомним, что в прошлом году подобные соревнования прошли в Новосибирске. В них приняли участие около 500 спортсменов из 36 стран. Бойцы Челябинской области завоевали тогда 9 медалей — 1 золотую, 2 серебряные и 6 бронзовых. Титул чемпионки мира достался Марии Костюкевич.