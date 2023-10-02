Челябинка Маргарита Близнякова завоевала титул чемпионки России по тхэквондо

Бронзовые медали у Анастасии Баклановой и Анны Пеконкиной

В Майкопе завершился чемпионат России по тхэквондо. В последний день турнира золотую медаль для Челябинской области завоевала Маргарита Близнякова. В весовой категории до 57 кг она провела четыре победных поединка. Ранее призерами соревнований в весе до 73 кг стали Анастасия Бакланова и Анна Пеконкина, сообщает региональная федерация тхэквондо.

Турнир с участием сильнейших тхэквондистов страны проходил в Майкопе с 23 по 30 сентября. В личном первенстве были разыграны 16 комплектов медалей (по 8 среди мужчин и женщин). В первый день турнира две бронзовые медали в копилку Челябинской области положили Анастасия Бакланова и Анна Пеконкина в весовой категории до 73 кг.

Под занавес турнира первое и единственное золото Челябинской области принесла Маргарита Близнякова. Она провела четыре победных поединка в весе до 57 кг, став чемпионкой России. В финале она уверенно выиграла у Киры Скворцовой из Самары.

«Сетка была сложная. Очень много было молодых спортсменок, которые из молодежного и юниорского составов зашли во взрослый возраст. Мы знаем, что они заявляли: «Мы хотим завоевать золото и только золото. Но победа была за нами. Рита — большая молодец!» — рассказал корреспонденту ОТВ заслуженный тренер России Дмитрий Тарасов.

Маргарита Близнякова тренируется в челябинской СШОР «Буревестник» под руководством Дмитрия Тарасова, старшего тренера женской сборной России.