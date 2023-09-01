Челябинский тхэквондист завоевал серебро первенства мира

Никита Губанов из спортшколы «Коре» стал призером соревнований в Боснии и Герцеговине

Вчера вечером, 31 августа, в Сараево (Босния и Герцеговина) завершилось первенство Европы по тхэквондо среди кадетов 12—14 лет. Серебряным призером соревнований стал воспитанник челябинской спортшколы «Коре» Никита Губанов. Это первая для него медаль с турниров такого высокого уровня, сообщает региональная федерация тхэквондо.

На соревнованиях в Сараево челябинский спортсмен провел пять поединков, в четырех из которых одержал победу. На пути к финалу Никита Губанов выиграл у сверстников из Тайбэя, Хорватии, Южной Кореи и Испании. Причем уверенно — в двух раундах. В финале наш земляк на равных бился с представителем Ирана, однако судьи отдали победу азиатскому спортсмену.

Тренируется Никита Губанов в СШОР «Коре» под руководством Артура Комарова. В спортшколе отмечают, что никогда ранее ее воспитанники не завоевывали медали на соревнованиях подобного уровня в мужском тхэквондо.

Отметим, что сегодня, 1 сентября, в Париже стартует этап Гран-при по тхэквондо — крупнейший международный турнир с участием сильнейших спортсменов мира. В нем примет участие еще одна воспитанница СШОР «Коре» — серебряный призер Олимпийских игр Татьяна Минина.