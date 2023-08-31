Челябинские тхэквондисты завоевали три золота на фестивале университетского спорта

Во второй день турнира в Екатеринбурге в активе южноуральцев еще шесть наград

В Екатеринбурге завершился турнир по тхэквондо на Международном фестивале университетского спорта. Во второй день соревнований спортсмены Челябинской области завоевали еще шесть медалей, в том числе две золотые. Победителями состязаний стали Анна Лобашова и Анна Пеконкина, сообщает пресс-служба региональной федерации тхэквондо.

Вчера, 30 августа, в первый день турнира по тхэквондо южноуральская команда завоевала четыре медали. Единственное золото сборной УралГУФК принесла Екатерина Шорохова. Сегодня копилка наград тхэквондистов Челябинской области пополнилась еще шестью наградами, в том числе двумя золотыми.

Сначала без поражений прошла турнир Анна Лобашова в весовой категории до 62 кг. В финале челябинка по итогам трех раундов взяла верх над соперницей из Вьетнама. А следом Анна Пеконина (73 кг) уверенно выиграла в финале у соотечественницы и принесла нашей команде третье золото на турнире.

Достойно выступили на соревнованиях и другие южноуральские спортсмены. Так, обладателями бронзовых наград стали Константин Фофанов (74 кг), Яна Ли (+73 кг), Александр Пашков (87 кг), Алексей Каримов (+87 кг).

«Ребята выступили достойно, наша команда подтвердила статус лидеров студенческого тхэквондо. Здорово, что есть такой старт и возможность проверить себя в борьбе с сильными соперниками. Уровень турнира хороший, в Екатеринбург приехало немало топовых тхэквондистов. Тем приятней, что наша команда показала такой результат, завоевав 10 медалей», — подвел итог турниру исполнительный директор Федерации тхэквондо Челябинской области Максим Карпов.

Международный фестиваль университетского спорта. Екатеринбург. Тхэквондо, результаты выступлений южноуральцев во второй день турнира:

Золото — Анна Лобашова (62 кг), Анна Пеконкина (73 кг)

Бронза — Константин Фофанов (74 кг), Яна Ли (+73 кг), Александр Пашков (87 кг), Алексей Каримов (+87 кг).

Таким образом, сборная Челябинской области на фестивале завоевала 10 медалей: 3 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых. Все спортсмены представляли УралГУФК. Сегодня, 31 августа, турнир по тхэквондо завершится командными соревнованиями.