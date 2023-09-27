Две челябинские тхэквондистки завоевали медали на чемпионате России

Бронзовыми призерами турнира стали Анастасия Бакланова и Анна Пеконина

В Майкопе в эти дни проходит чемпионат России по тхэквондо, собравший сильнейших спортсменов страны. Одна из самых многочисленных команд на турнире — сборная Челябинской области. В первый день соревнований южноуральские спортсмены завоевали две бронзовые медали. Призерами чемпионата России — 2023 стали Анна Пеконкина и Анастасия Бакланова, сообщает региональная федерация тхэквондо.

Чемпионат России — 2023 является основным при формировании национальной сборной страны на сезон-2024. В нем будут разыграны 16 комплектов наград (по 8 среди мужчин и женщин). В первый день турнира южноуральские спортсмены не завоевали медалей. А вчера, 26 сентября, призерами соревнований стали две тхэквондистки из Челябинска.

В весовой категории до 73 кг на пьедестал почета поднялись Анастасия Бакланова (СШОР «Динамо», тренеры Сергей и Денис Филимоновы) и Анна Пеконкина (СШОР «Юность-Метар», тренер Александр Никифоров). Победу здесь одержала спортсменка из Москвы Елизавета Степанова, серебро — у Нины Урганаевой из Республики Дагестан.

Отметим, что сегодня, 27 сентября, будут разыграны еще 4 комплекта наград (63 и 68 кг — среди мужчин, а также 46 и 53 кг — среди женщин). Состязания завершатся завтра. В последний день турнира определятся победители и призеры в категориях 80 и 87 кг у мужчин, а также 57 и 73 кг у женщин.