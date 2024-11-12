Челябинка Маргарита Близнякова завоевала титул чемпионки России по тхэквондо

Еще три южноуральских спортсмена стали призерами соревнований

На чемпионате России-2024 по тхэквондо в Нальчике спортсмены Челябинской области завоевали четыре медали. Победительницей соревнований стала Маргарита Близнякова. Серебряная награда в активе Екатерины Шороховой, бронзовые медали на счету Анны Пеконкиной и Никиты Крючкова, сообщает региональная федерация тхэквондо.

Чемпионат России по тхэквондо в Нальчике собрал около 400 спортсменов из 44 регионов страны. Здесь были разыграны комплекты наград как среди мужчин, так и женщин. Челябинская область делегировала на соревнования 25 атлетов. В общем зачете южноуральская команда заняла 4‑е место.

Титул сильнейшей тхэквондистки страны завоевала челябинка Маргарита Близнякова. Она обыграла всех своих соперниц в весовой категории до 57 кг. Серебряным призером в весе до 53 кг стала Екатерина Шорохова. Бронзовые награды на счету Анны Пеконкиной (73 кг) и Никиты Крючкова (свыше 87 кг).

Отметим, что выступили в турнире и лидеры национальной команды. Но не все. Так, пропускала чемпионат России наша самая титулованная тхэквондистка Татьяна Минина.