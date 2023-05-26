Международная федерация тхэквондо разрешила сборной России выступить на чемпионате мира, который пройдет в Баку с 29 мая по 6 июня. В состав национальной команды вошли две челябинские тхэквондистки Татьяна Минина и Маргарита Близнякова, а также три южноуральских тренера, сообщает пресс-служба Союза тхэквондо России.

Тхэквондисты из Челябинской области регулярно занимают призовые места на всероссийских соревнованиях. Бороться за медали в Баку будет лидер сборной России серебряный призер Олимпийских игр в Токио Татьяна Минина (53 кг). На счету челябинки уже есть два серебра чемпионатов мира. Для другой южноуральской спортсменки, Маргариты Близняковой, чемпионат мира — 2023 станет дебютным.

MyCollages (7).jpg
В состав тренерского штаба национальной команды вошли южноуральские специалисты Дмитрий Тарасов, старший тренер женской сборной России Александр Энс и тренер сборной Константин Минин. Кроме того, на чемпионате мира спортсмены смогут заработать лицензионные очки для попадания на летние Олимпийские игры — 2024 в Париж.

Добавим, что в апреле 2023 года Всемирная федерация тхэквондо приняла решение допустить российских спортсменов на соревнования под эгидой организации. Российские и белорусские атлеты будут соревноваться в нейтральном статусе вне командного зачета.