Челябинка Ксения Прибытова стала призером первенства России по шорт‑треку

На соревнованиях в Смоленске она завоевала серебряную медаль в многоборье

В Смоленске завершилось первенство России по шорт-треку среди сильнейших юниоров страны в категориях 14—15 и 16—17 лет. Серебряным призером в многоборье стала челябинка Ксения Прибытова, победу одержала и сборная Челябинской области в смешанной эстафете на дистанции 3000 метров.

Программа многоборья состояла из трех дистанций — 500, 1000 и 1500 метров. По итогам каждого забега спортсменам начислялись очки. В этом виде программы успешно выступила челябинка Ксения Прибытова. Она заняла итоговое второе место в многоборье, уступив лишь спортсменке из Москвы Альбине Алиевой.





Шорт-трек. Первенство России. Многоборье. Девушки 16—17 лет:

1. Альбина Алиева (Москва).

2. Ксения Прибытова (Челябинская область).

3. Анастасия Баранова (Москва).

Отличились челябинские шорт-трекисты и в более младшей возрастной категории 14—15 лет. Наша команда стала победителем в смешанной эстафете 3000 метров. В ее составе золото завоевали шесть спортсменов.

Шорт-трек. Всероссийские соревнования. Смешанная эстафета 3000 м.

1. Челябинская область (Мария Андреевская, Екатерина Бородина, Дарья Мохирева, Данила Трошин, Вячеслав Якушев, Георгий Фишер) — 4.29,338.

2. Московская область (Виктория Крамаренко, Милания Лавриненко, Маргарита Черепнена, Алимардон Махмудов, Роман Рузмалов, Антон Салов) — 4.35,849.

3. Москва (Дарья Зимина, Анна Рогатина, Александра Стрункина, Леонид Башкатов, Евгений Елисеев, Максим Чекин) — 4.38,877.

Отметим, что Ксения Прибытова ранее уже становилась победителем и призером первенств России на отдельных дистанциях. Она занимается в челябинской СШОР им. Л. П. Скобликовой под руководством тренера Никиты Панасюка.