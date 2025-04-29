Челябинка Ирина Воронина стала абсолютной чемпионкой России по настольному теннису

Она завоевала три золотые медали в состязаниях среди атлетов с ПОДА

На чемпионате России по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата героиней стала челябинка Ирина Воронина. Она трижды поднялась на высшую ступень пьедестала почета, став абсолютной чемпионкой соревнований. Призером турнира стал и ее земляк Дмитрий Сафронов, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

Соревнования для атлетов с ПОДА прошли в городе Алексине Тульской области. Отличились на главном старте сезона и два воспитанника челябинской спортшколы «Преодоление» Ирина Воронина и Дмитрий Сафронов. Они завоевали пять медалей в различных видах программы.

Героиней соревнований стала Ирина Воронина. На ее счету три медали высшей пробы. Она выиграла турнир в одиночном, парном и смешанном парном разрядах, завоевав титул абсолютной чемпионки России.

Достойно выступил и еще один спортсмен из Челябинска. Дмитрий Сафронов стал серебряным призером в одиночном разряде, а также завоевал бронзу в парном разряде. Отметим, что оба спортсмена занимаются под руководством тренера Виталия Поздина.