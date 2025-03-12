Челябинские паралимпийцы стали призерами турнира по настольному теннису в Италии

На пьедестал международных соревнований поднялись Иван Карпов и Ирина Воронина

Российские спортсмены-паралимпийцы завоевали 23 медали на международном турнире по настольному теннису в Италии. В их активе 4 золотые, 6 серебряных и 11 бронзовых наград. В составе команды отличились и два южноуральских атлета: Иван Карпов и Ирина Воронина принесли сборной три награды — одну серебряную и две бронзовые, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

Соревнования в Италии прошли под эгидой международной Федерации настольного тенниса ITTF World. В составе сборной России отправились на турнир World Para Future Lignano — 2025 и два спортсмена из Челябинской области — Иван Карпов и Ирина Воронина. Они принесли команде три награды.

Дважды поднялся на пьедестал почета участник Паралимпийских игр — 2024 Иван Карпов. Он завоевал серебряную медаль в мужском парном разряде, а также бронзу в миксте. Второе место на турнире заняла также в женском парном разряде Ирина Воронина. Отметим, что оба южноуральских спортсмена занимаются под руководством тренера Виталия Поздина.

Ранее мы опубликовали большое интервью с Иваном Карповым в преддверии его участия в Паралимпийских играх — 2024 в Париже. Спортсмен рассказал о том, как непросто сложилась его карьера, прежде чем он стал одним из лидеров национальной команды.