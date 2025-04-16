Теннисисты Челябинской области заняли второе место на первенстве УрФО

В командных состязаниях они уступили лишь соперникам из Свердловской области

В Челябинске завершилось первенство УрФО по настольному теннису среди спортсменов не старше 14 лет. Хозяева соревнований завоевали серебряные медали в командном турнире среди юношей и девушек. Иван Буравцов и Евгения Скосырева стали также призерами в одиночном разряде, сообщает результаты Федерация настольного тенниса России.

На первенство УрФО по настольному теннису в Челябинск прибыли спортсмены из Свердловской, Тюменской и Курганской областей, а также ХМАО и ЯНАО. В общей сложности в турнире приняли участие более 100 спортсменов. Открыли состязания президент Федерации настольного тенниса Челябинской области Андрей Перепеловский и заслуженный тренер России Микаэль Вартанян из Магнитогорска.

Лучше других проявили себя в турнире представители Свердловской области. Они праздновали победу в командных состязаниях как среди юношей, так и среди девушек. Серебряными призерами стали спортсмены Челябинской области, а замкнули тройку призеров тюменцы.

В личных состязаниях в активе южноуральских теннисистов две медали. В одиночном разряде бронзу завоевал Иван Буравцов, награда такого же достоинства в активе Евгении Скосыревой. Обе наши команды завоевали право принять участие в первенстве России U14, которое пройдет в Чебоксарах с 12 по 19 мая.