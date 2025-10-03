Челябинка Ева Огнивова выступит на первенстве мира по дзюдо в Перу

В составе сборной России ей предстоит побороться за медали в весовой категории до 70 кг

Сборная России по дзюдо прибыла в Перу, где с 5 по 8 октября состоится первенство мира. В составе национальной команды поборется за медали главного старта сезона и челябинка Ева Огнивова. Ей предстоит выступить в весовой категории до 70 кг, сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России.

Турнир пройдет в городе Лима, на татами выйдут более 400 атлетов из более чем 60 стран. Среди участников и сборная России, которая выступит в соревнованиях в нейтральном статусе.

В составе российской команды планирует побороться за медали и челябинка Ева Огнивова. Она выступит во второй день соревнований (6 октября) в весовой категории до 70 кг.

Напомним, что месяц назад челябинская спортсменка успешно выступила на первенстве Европы в Словакии. В Братиславе Ева Огнивова завоевала бронзовую медаль. Занимается спортсменка в СШОР «Локомотив» под руководством тренера Андрея Морозова.