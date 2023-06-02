Челябинская дзюдоистка Сабина Гилязова стала серебряным призером этапа Гран-При в Таджикистане

В соревнованиях принимают участие более 300 спортсменов из 41 страны

Сегодня, 2 июня, на квалификационном турнире по дзюдо «Гран-при» в Душанбе серебряную медаль завоевала челябинская дзюдоистка Сабина Гилязова. В финальном поединке в категории до 48 кг южноуральская спортсменка уступила Маруше Стангар из Словении, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В соревнованиях принимают участие 315 дзюдоистов из 41 страны. Турнир является этапом квалификационного отбора к Олимпийским играм в Париже-2024. Золотая медаль приносит обладателю 700 рейтинговых очков, серебряная — 490, а бронзовая — 300.

В составе сборной России выступали — 25 человек, столько же будет представлено на Чемпионате мира в Дохе. Наши дзюдоисты выступают в статусе нейтральных индивидуальных спортсменов.

Серебряная медаль принесла челябинской дзюдоистке Сабине Гилязовой 490 баллов квалификационного рейтинга к Играм в Париже. Спортсменка тренируется под руководством Ивана Першина. Ранее в Хабаровске прошел первый в 2023 году этап Russian Judo Tour — международный турнир памяти В. С. Ощепкова, на котором бронзу в категории до 52 кг завоевала Сабина Гилязова.

Добавим, что в Челябинске с 24 по 25 июня пройдут международные состязания по дзюдо среди мужчин и женщин — этап профессиональных соревнований Russian Judo Tour. Лучшие дзюдоисты со всей России, а также Беларуси, Армении, Индии, Монголии и других стран будут сражаться за медали в ледовой арене «Трактор».