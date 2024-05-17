Челябинской спортшколе по дзюдо «Локомотив» исполнилось 50 лет

В день юбилея состоится матчевая встреча выпускников с действующими спортсменами

Сегодня, 17 мая, исполняется 50 лет спортшколе по дзюдо «Локомотив» — одной из старейших в регионе. В день юбилея состоятся областные состязания, а также матчевая встреча, в которой на татами поборются воспитанники и действующие спортсмены спортшколы, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

За 50 лет в спортшколе «Локомотив» подготовлено большое число мастеров дзюдо. А самыми яркими «звездами» стали ученики заслуженного тренера России Виктора Николаевича Мосейчука Гиви Гаургашвили и Денис Ярцев. Последний из них сейчас успешно реализует проект по развитию детского спорта в созданном в 2021 году Центре дзюдо, где он является главным тренером. В настоящее время блистают на татами медалисты первенств России и международных стартов мастера спорта Сергей Николаев, Виктория Лихачева и Ева Огнивова.

Торжества по случаю юбилейной даты пройдут сегодня, 17 мая, в Центре спортивной подготовки по дзюдо Челябинской области имени А. Е. Миллера. В программе — областные соревнования среди юношей 2010—2011 годов рождения. Торжественное открытие турнира, посвященного 50-летию СШОР по дзюдо «Локомотив», назначено на 13:00. После церемонии с участием почетных гостей пройдет матчевая встреча в формате 4 на 4 между «звездными» выпускниками и учащимися спортивной школы.

Напомним, что школа по дзюдо «Локомотив» была открыта в 1974 году; 45 лет ее возглавлял мастер спорта СССР по самбо и дзюдо, заслуженный работник физической культуры и спорта России Александр Михайлович Брылкин. В настоящее время в СШОР «Локомотив» занимаются более 800 детей и подростков.