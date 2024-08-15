Челябинская пятиборка заняла второе место на финале Кубка Павла Леднева

Екатерина Этина уступила лишь сопернице из Беларуси Марии Гнедчик

Спортсменка из Челябинска Екатерина Этина стала серебряным призером Кубка Павла Леднева по современному пятиборью. Она стала лучшей из россиянок на соревнованиях, прошедших в Москве. Победу второй год подряд на престижном турнире одержала Мария Гнедчик из Беларуси, сообщает Федерация современного пятиборья России.

Второй год подряд победительницей финала Кубка Павла Леднева среди женщин стала белорусская пятиборка Мария Гнедчик. В 2023 году она отличилась в родном Минске, а сейчас стала лучшей на соревнованиях в Москве.

Лидером на финальный день турнира вышла россиянка Яна Соловьева, которая по итогам рейтингового фехтования заработала солидное преимущество в 21 очко перед ближайшими конкурентками. Однако с каждым видом программы оно постепенно уменьшалось, и в лазер-ране Яна стартовала всего на две секунды раньше белорусской спортсменки Виолетты Гуреевой.

«Вскоре после начала бега на первое место вышла Гуреева. Она лидировала примерно половину дистанции, пока ее не опередила Мария Гнедчик, стартовавшая седьмой. На оставшемся отрезке пути Мария никому не позволила посягнуть на свою позицию и финишировала первой. На второе место на последнем 600-метровом круге вышла россиянка Екатерина Этина, а Гуреева завершила турнир третьей», — сообщает пресс-служба Федерации современного пятиборья России.

Современное пятиборье. Международный турнир Кубок Павла Леднева. Женщины:

1. Мария Гнедчик (Беларусь) — 1434 очка.

2. Екатерина Этина (Россия) — 1425.

3. Виолетта Гуреева (Беларусь) — 1419.

4. Ксения Фральцова (Россия) — 1399.

5. Яна Соловьева (Россия) — 1394.

6. Ирина Просенцова (Беларусь) — 1391.

Отметим, что Екатерина Этина родилась и выросла в Беларуси. Но уже более двух лет на всех соревнованиях выступает за Челябинскую область, занимаясь в КСК «Рифей».