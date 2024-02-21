Челябинская пятиборка завоевала серебро всероссийских соревнований

А южноуральские спортсменки — бронзу в командном первенстве

В Москве завершился Кубок России по современному пятиборью, на котором успешно выступили спортсменки Челябинской области. Воспитанницы спортшколы «Рифей» стали бронзовыми призерами командного турнира, а в личных соревнованиях серебряную медаль завоевала Екатерина Этина.

Состязания прошли в столичном центре современного пятиборья «Северный». В них приняли участие сильнейшие спортсмены страны. После верховой езды и фехтовального бонус-раунда турнирную таблицу возглавила Яна Соловьева из Москвы.

В плавании она обновила свой личный рекорд и к лазер-рану подошла с 18-секундным преимуществом над ближайшими конкурентками Марией Самойловой и Юлией Сергеевой. Но, пожалуй, самыми опасными преследовательницами выглядели занимавшая перед комбинированным видом пятое место Екатерина Этина, проигрывавшая лидеру 26 секунд, и стартовавшая восьмой с отставанием в 35 секунд Ксения Фральцова.

«Фральцова и Этина действительно показали в лазер-ране лучшие результаты, что позволило им подняться на пьедестал почета. Но лишь на третью и на вторую ступеньку соответственно. Соловьева бежала почти так же быстро, а в стрельбе допустила минимальное количество ошибок. Яна ни разу не позволила соперницам приблизиться к себе на угрожающее расстояние и финишировала в статусе обладательницы Кубка России 2024 года», — сообщается на сайте Федерации современного пятиборья России.





Современное пятиборье. Кубок России. Женщины, личное первенство:

1. Яна Соловьева (Москва / Самарская область) — 1449.

2. Екатерина Этина (Челябинская область) — 1434.

3. Ксения Фральцова (Москва) — 1428.

Достойно выступили южноуральские спортсменки и в командном первенстве. Они показали третий результат, уступив лишь соперницам из Москвы и Московской области. В составе сборной Челябинской области бронзовые медали завоевали Екатерина Этина, Екатерина Галухина и Олеся Хамидуллина.

Современное пятиборье. Кубок России. Женщины, командное первенство:

1. Москва (Ксения Фральцова, Анна Буряк, София Серкина, Дарья Лопаткина).

2. Московская область (Гульназ Губайдуллина, Анастасия Чистякова, Марина Тельнова, Арина Воробьева).

3. Челябинская область (Екатерина Этина, Екатерина Галухина, Олеся Хамидуллина).

Напомним, что в программу соревнования по современному пятиборью входят состязания по пяти видам спорта: конному спорту (конкуру), плаванию, фехтованию, легкой атлетике и стрельбе. Последние два вида обычно совмещают и проводят так называемый комбайн — бег со стрельбой на огневых рубежах.